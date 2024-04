Le Hamas publie une nouvelle vidéo sur laquelle on voit deux otages vivants

Le Hamas a publié, ce samedi après-midi, une nouvelle vidéo de propagande sur laquelle on voit deux otages : Keith Siegel, citoyen américain, 64 ans, et Omri Miran, 47 ans. Comme Hersh Golberg-Polin, l'otage qui figurait sur le dernier film du Hamas le 24 avril, les deux hommes plaident dans ce film très scénarisé pour que les manifestations fassent tomber le gouvernement Netanyahou. Ils disent "avoir vu" les mouvements pour la libération des otages à Tel Aviv et Jérusalem et demandent aux protestataires de "continuer" : "Uniquement sous la pression, le gouvernement conclura un deal avec le Hamas", plaident-ils, vraisemblablement sous la dictée.

Dans la vidéo, les deux hommes évoquent la fête de Pessa'h et expriment leur espoir de rentrer chez eux avant le Jour de l'Indépendance (Yom Ha'atzmaout) qui a lieu le 13 mai. Omri Miran affirme qu'il est détenu depuis 202 jours, ce qui signifie, d'après ce chiffre, que l'enregistrement aurait été fait jeudi dernier.

"Les signes de vie de Keith Segal et Omri Miran constituent la preuve la plus évidente que le gouvernement israélien doit tout mettre en œuvre pour parvenir à un accord permettant le retour de tous les otages, et ce avant même le Jour de l'Indépendance", a commenté le Forum des familles des otages. "Il s'agit de permettre aux captifs encore en vie de se reconstruire, et à ceux qui ont été tués d'être inhumés dignement".

133 otages sont toujours à Gaza, aux mains du Hamas et d'autres organisations terroristes. Parmi eux seuls 95 sont "présumés vivants". Mais selon de nombreux analystes, ce chiffre pourrait être bien moindre. Un accord, désormais dans les mains du Hamas, prévoit la libération de 33 otages femmes, soldates, personnes âgées ou malades dans une première phase, contre entre autres un gel de l'opération israélienne à Rafah.