Le Hamas publie une prétendue lettre de remerciement écrite par Keith Siegel à ses geôliers

Une nouvelle facette de la manipulation psychologique du Hamas a été révélée dimanche, suite à la libération de trois otages israéliens. L'organisation terroriste a publié une prétendue "lettre de remerciement" attribuée à Keith Siegel, l'un des otages libérés samedi, une manœuvre immédiatement dénoncée par sa famille comme une tentative de propagande forcée.

"Les terroristes du Hamas qui détenaient Keith l'ont forcé à leur écrire une lettre de remerciement détaillée", a déclaré la famille Siegel dans un communiqué. "C'est un exemple parmi tant d'autres de la conduite cruelle et cynique de l'organisation terroriste du Hamas et de l'urgence de ramener tous les otages en Israël."

Cette manipulation intervient dans le contexte de la libération de Keith Siegel, Ofer Calderon et Jordan Bibas, qui ont retrouvé la liberté après plus de 15 mois de captivité à Gaza. Les trois hommes ont été conduits à l'hôpital pour des examens médicaux et ont pu retrouver leurs proches, qu'ils n'avaient pas vus depuis novembre 2023, lorsqu'ils avaient été séparés d'autres otages libérés lors de l'accord sur les femmes et les enfants.