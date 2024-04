Le Hamas publie une vidéo de l'otage Hersh Golberg-Polin, jeune israélo-américain de 23 ans

Dans le cadre de sa campagne de terreur psychologique, le Hamas a publié une vidéo de l'otage Hersh Golberg-Polin, kidnappé le 7 octobre au Festival Nova. Le jeune homme y apparaît pâle et amaigri, et sa main semble amputée. Il s'agit du premier signe de vie relatif à cet Israélo-Américain de 23 ans depuis son kidnapping. Dans cette vidéo non datée, on l'entend réciter un message vraisemblablement rédigé par le Hamas : "Bonjour, je m'appelle Hersh Goldberg-Polin, je suis le fils de Jonathan et Rachel. Je suis né le 13 octobre 2000 en Californie aux USA et je vis aujourd'hui avec ma famille à Jérusalem. J'ai été kidnappé le 7 octobre sur un parking lors d'une fête à Reim. J'étais sorti pour passer du temps avec mes amis et je me suis retrouvé à lutter pour ma vie, avec de graves blessures sur tout le corps, alors qu'il n'y avait personne pour nous protéger."

Il ajoute : "Benjamin Netanyahou et le gouvernement d'Israël, vous devriez avoir honte de vous-mêmes pour le fait que vous m'avez abandonné ainsi que des milliers d'autres civils ce foutu jour. Vous devriez avoir honte que nous soyons ici depuis près de 200 jours et que toutes les tentatives de sauvetage de Tsahal aient échoué. Vous devriez avoir honte que les bombes de l'armée de l'air aient tué près de 70 personnes enlevées comme moi. Et vous devriez avoir honte, encore et encore, pour avoir rejeté tous les accords proposés pour notre libération."

Sa mère, Rachel Goldberg-Polin, qui parcourt le monde et rencontre de très nombreuses personnalités pour sensibiliser l'opinion publique au sort des otages, vient d'être classée parmi les 100 personnalités les plus influentes de l'année par le Time.

133 otages sont toujours aux mains du Hamas. Parmi eux, seuls une quarantaine seraient encore en vie, selon le renseignement israélien.