Le Hamas refuse catégoriquement tout désarmement dans la bande de Gaza

Un haut responsable du Hamas a démenti dimanche l'existence de contacts avec l'Arabie saoudite ou la France concernant un éventuel désarmement de l'organisation dans la bande de Gaza. S'exprimant dans les colonnes du quotidien Al-Araby Al-Jadeed, le dirigeant palestinien a qualifié cette question de "ligne rouge absolue". "Les armes de la résistance ne sont pas négociables. Cette position fait l'unanimité parmi toutes les factions armées de la bande, pas seulement le Hamas", a-t-il déclaré, écartant d'emblée toute discussion sur ce sujet.

Le responsable a vivement critiqué les efforts diplomatiques visant à désarmer le territoire sans répondre aux exigences du mouvement islamiste. "Toute activité diplomatique qui n'exige pas d'Israël qu'il se retire de la bande et autorise l'entrée de l'aide humanitaire sert le gouvernement Netanyahu, qui peine à résister à la pression internationale face aux images d'enfants tués à Gaza", a-t-il affirmé.

Le Hamas a néanmoins transmis aux médiateurs qu'il n'insiste pas pour gouverner Gaza si cela constitue un obstacle à l'arrêt des combats, à la reconstruction du territoire et à l'acheminement de l'aide. Concernant les otages, l'organisation réitère sa disposition à les libérer tous d'un coup, précisant que certains sont blessés et souffrent dans des conditions difficiles "comme le reste des habitants de Gaza". "Ce que Netanyahou n'a pas réussi à obtenir sur le terrain militaire, il n'y parviendra pas non plus à la table des négociations", a conclu le dirigeant du Hamas.