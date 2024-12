Le Hamas refuse de fournir une liste des otages, les pourparlers s'enlisent

Des sources proches des pourparlers entre Israël et le Hamas affirment que les contacts ne sont pas rompus, a annoncé mercredi matin la chaîne israélienne Kan. Le retour au pays de l'équipe de négociation israélienne est destiné à prendre des décisions concernant la poursuite des discussions, a poursuivi le média.

L'équipe israélienne est revenue mardi soir du Qatar après que les contacts ont été interrompus pendant plusieurs jours. La principale raison du retour de l'équipe en Israël et de la stagnation des négociations est le refus du Hamas de remettre une liste des otages, vivants et morts, qui sont censées être libérées dans la première phase de l'accord.

Selon les sources citées par Kan, le Hamas ignore la pression des médiateurs, et le chef du Hamas à Gaza, Mohammed Sinwar, présente des positions "plus rigides que son frère Yahya". Israël a souligné que si les contacts progressent, il sera alors possible d'envoyer à nouveau une délégation à la table des pourparlers.

Mardi soir, les médias israéliens rapportaient que les négociations se heurtaient à des difficultés substantielles concernant la question des grandes lignes de la libération des otages. Malgré le refus du Hamas de remettre un liste des personnes détenues à Gaza, les médiateurs tentent de continuer les contacts entre les parties. Selon le projet d'accord en discussion, après sept jours de cessez-le-feu et après la libération de toutes les femmes kidnappées, le Hamas devrait fournir la liste de tous les otages qu'il détient et qui seront libérés.