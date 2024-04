"Le Hamas rejette la nouvelle proposition, Sinwar n'est pas intéressé par un accord" (Mossad)

Le Mossad a révélé que le Hamas a rejeté une nouvelle proposition de médiation, qui incluait des concessions significatives de la part d'Israël. "Le rejet de la proposition, qui comprenait une marge de manœuvre très significative de la part d'Israël, prouve que Sinwar ne veut pas d'un accord humanitaire et d'un retour des captifs", a déclaré un porte-parole du Mossad. Il a ajouté que le leader du Hamas, Yahya Sinwar, "continue d'exploiter les tensions avec l'Iran et d'œuvrer pour une unification des arènes et une escalade générale dans la région".

Le Mossad a souligné qu'Israël poursuivra ses efforts pour atteindre les objectifs de la guerre contre le Hamas et pour ramener les 133 personnes enlevées à Gaza. "Israël continuera à œuvrer avec force pour atteindre les objectifs de la guerre contre le Hamas, et retournera chaque pierre pour ramener les 133 personnes enlevées de Gaza dès que possible", a affirmé le porte-parole.

De son côté, le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Daniel Hagari, a déclaré ce matin, après l'attaque iranienne sans précédent : "À côté de l'évolution de la nuit, nous n'oublions pas un instant les 133 femmes et hommes retenus en otage à Gaza. Nous continuerons à faire tout notre possible pour les ramener à la maison le plus rapidement possible".

Hier soir, les familles des captifs ont durci leur message lors d'un rassemblement sur la place des Otages. Dans une déclaration, elles ont appelé à un accord immédiat : "Si pour récupérer nos proches rapidement et en vie, le prix est l'arrêt d'une guerre, acceptez de mettre fin à la guerre et ramenez tous les captifs dans un accord maintenant. Ensuite, vous pourrez vous occuper des menaces de Gaza. D'abord, sauvez des vies ! Le manque de coordination qui conduit à des décisions mettant en danger la vie des captifs est un abandon et un crime".