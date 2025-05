Le Hamas rejette le système de distribution d'aide humanitaire proposé par Israël

Le Hamas a vivement rejeté lundi le plan israélien de distribution d'aide humanitaire à Gaza, élément central de la nouvelle opération militaire approuvée par le cabinet de sécurité israélien. Dans un communiqué officiel, le mouvement terroriste a exprimé "sa ferme opposition à la transformation de l'aide humanitaire en outil d'extorsion politique ou à sa soumission aux conditions israéliennes". Le plan adopté par le gouvernement israélien prévoit notamment l'évacuation massive de la population gazaouie des zones de combat vers le sud de l'enclave, tout en créant une séparation entre les civils et les terroristes du Hamas pour permettre à Tsahal une plus grande liberté d'action.

Selon le Hamas, le mécanisme proposé "viole le droit international et permet à Israël d'échapper à ses obligations en vertu de la Convention de Genève", tout en perpétuant "une politique de famine et de distraction" qui donnerait à l'État hébreu "du temps supplémentaire pour commettre des crimes de génocide". L'organisation a également salué la position des Nations Unies et des organisations internationales qui s'opposent aux arrangements ne respectant pas les principes humanitaires fondamentaux. Le Hamas insiste sur le fait que "seules les institutions internationales et gouvernementales spécialisées, et non Israël ou ses agents, sont autorisées à gérer et distribuer l'aide".

Le communiqué affirme par ailleurs qu'Israël "provoque délibérément la famine et porte l'entière responsabilité de la catastrophe humanitaire qui s'aggrave dans la bande de Gaza". Cette prise de position intervient alors que le plan israélien vise officiellement à "défaire et soumettre le Hamas, détruire ses capacités militaires et gouvernementales, tout en exerçant une forte pression pour obtenir la libération de tous les otages".