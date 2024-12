Le Hamas remet une première liste d'otages à l'Égypte pour un possible accord

Le journal Al-Arabi Al-Jadid rapporte que le Hamas a transmis aux responsables des services de renseignement égyptiens une liste préliminaire d'otages israéliens "âgés et malades" qui pourraient être libérés dans le cadre d'un accord d'échange. La liste, remise dimanche aux médiateurs au Caire, comprend également quatre otages de nationalité américaine qui "ne répondent pas aux critères des captifs devant être libérés lors de la phase intermédiaire".

Selon le quotidien pro-qatari, le Hamas se montre disposé à une phase de transition de 60 jours, durant laquelle nourriture, médicaments et carburant pourraient entrer dans la bande de Gaza. Le mouvement a également soumis une liste de prisonniers palestiniens dont il exige la libération dans le cadre de l'accord.

Une délégation israélienne devrait se rendre au Caire dans les prochaines heures pour discuter des termes de l'accord, notamment les modalités d'échange de prisonniers et les zones dont Tsahal devra se retirer pendant la trêve.

La chaîne publique israélienne Kan 11 a rapporté hier soir des "progrès positifs" dans les négociations. Selon des sources israéliennes, "un petit accord est actuellement sur la table" concernant la libération d'otages considérés comme des "cas humanitaires", mais Israël œuvre pour augmenter le nombre de personnes libérées.

Des sources israéliennes et étrangères impliquées dans les négociations ont déclaré ce week-end que "le Hamas est plus proche que jamais d'un accord et souhaite un cessez-le-feu, même temporaire". Selon ces sources, le Hamas se sent isolé après l'accord de cessez-le-feu au Liban et les coups portés au Hezbollah, et subit des pressions de la part des médiateurs, notamment suite au changement de gouvernement aux États-Unis.

Lors d'une rencontre avec les familles des otages, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré soutenir un cessez-le-feu, affirmant que "ce qui a fonctionné dans le Nord fonctionnera aussi dans le Sud". Netanyahou a évoqué l'élection du président Trump comme l'un des facteurs ayant créé une nouvelle dynamique pour un accord potentiel.