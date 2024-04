Le Hamas "s'excuse" auprès des Gazaouis pour les souffrances liées à la guerre

Dans un long message publié dimanche sur Telegram, le Hamas a "présenté ses excuses" aux Gazaouis pour "les souffrances et les difficultés liées à la guerre". Remerciant la population dont il reconnaît "l'épuisement", il a toutefois affirmé que la bataille devait être menée "jusqu'au bout", afin de parvenir à "la victoire et à la liberté des Palestiniens".

AP Photo/Fatima Shbair

La guerre, déclenchée après les attaques sans précédent du 7 octobre perpétrées sur le sol israélien par l'organisation terroriste au pouvoir à Gaza, aurait fait 32 000 morts dans la bande côtière, selon un bilan invérifiable du Hamas. Plusieurs hauts responsables de l'organisation, dont Khaled Meshaal, ex-chef de son bureau politique, ont affirmé ces derniers mois que les morts dans la bande de Gaza constituaient "un sacrifice nécessaire" pour parvenir à la "victoire finale". Si Israël ne donne pas de bilan chiffré, il estime pour sa part que près de la moitié des victimes gazaouies sont des terroristes affiliés au Hamas ou à d'autres factions.

Dans son communiqué, l'organisation islamiste dit s'efforcer d'atténuer les difficultés des Gazaouis en "contrôlant la hausse des prix", et en coordonnant des actions sociales par le biais de "comités populaires, de familles et d'autres groupes armés". Dans les faits, le Hamas pille une grande partie de l'aide humanitaire arrivant dans la bande de Gaza, contraignant Israël et les organisations internationales à trouver des voies d'acheminement alternatives.