Le Hamas se dit engagé à restituer tous les corps d'otages et à respecter le cessez-le-feu

Le haut responsable du Hamas, Khalil al-Hayya, a accordé une interview lundi soir à la chaîne égyptienne Al-Kahira Al-Akhbariya, affirmant que l'organisation terroriste était "intéressée par le retour de tous les otages morts, jusqu'au dernier".

Al-Hayya a affirmé que la restitution des corps posait des défis logistiques importants. "Nous rencontrons de grandes difficultés pour récupérer les corps car certains sont enfouis sous les décombres", a-t-il déclaré sur cette chaîne proche du gouvernement égyptien.

Malgré ces obstacles, le responsable du Hamas a assuré que l'organisation était "sérieuse" dans ses efforts. "Nous n'avons aucune ambition ni aucun désir de voir qui que ce soit rester à Gaza, afin que nos martyrs puissent eux aussi retrouver leurs proches", a-t-il ajouté, suggérant un intérêt mutuel dans l'échange de dépouilles.

Al-Hayya a précisé que "beaucoup de temps et d'équipements d'ingénierie et mécaniques seraient nécessaires", mais a affirmé qu'il existait "une volonté de résoudre complètement la question des otages morts".

Le haut responsable du Hamas a multiplié les déclarations d'engagement envers l'accord de cessez-le-feu. "Nous sommes tous confiants et déterminés à mettre pleinement en œuvre l'accord de Gaza. Nous sommes attachés à l'accord de cessez-le-feu et à ce qui a été convenu avec les factions palestiniennes", a-t-il déclaré.

Al-Hayya a également souligné que "les propos tenus par les médiateurs et par le président américain Trump nous assurent que la guerre est terminée". Il a insisté : "L'accord sur Gaza sera maintenu et notre engagement à son égard est fort. Le Hamas et les factions palestiniennes s'y engagent jusqu'au bout."

L'organisation terroriste espère également augmenter les quantités d'approvisionnement humanitaire pour "répondre aux besoins des habitants de Gaza", selon al-Hayya.

Les déclarations du terroriste sont démenties par les faits. Ces derniers jours, le Hamas a violé l'accord de cessez-le-feu, provoquant une escalade militaire. Dimanche, deux soldats israéliens ont été tués lors d'une attaque, entraînant une riposte massive de Tsahal par des frappes aériennes.

Pour ce qui est des corps d'otages, huit dépouilles sur les 15 encore aux mains du Hamas seraient accessibles à l'organisation, selon les renseignements israéliens qui dénoncent la mauvaise foi du groupe terroriste.