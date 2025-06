Le Hamas se dit prêt à de nouvelles négociations indirectes sur Gaza

Le Hamas a annoncé dimanche sa disposition à entamer immédiatement de nouvelles négociations indirectes pour résoudre les "points de désaccord" restants, après avoir soumis une réponse jugée "totalement inacceptable" par Washington à une proposition de cessez-le-feu. Dans un communiqué, le mouvement palestinien a déclaré vouloir parvenir à un accord "garantissant un soulagement pour notre peuple et la fin de la catastrophe humanitaire, aboutissant ultimement à un cessez-le-feu permanent et au retrait complet des forces d'occupation".

Le groupe n'a pas précisé s'il avait révisé sa réponse transmise samedi à l'envoyé spécial américain Steve Witkoff. Ce dernier avait qualifié cette réponse de recul, indiquant qu'il souhaitait que le Hamas accepte sa "proposition-cadre" comme base pour des "pourparlers de proximité". Selon une source proche des négociations, les amendements du Hamas à la proposition Witkoff incluent des dispositions rendant plus difficile pour Israël la reprise des combats si les discussions sur un cessez-le-feu permanent ne sont pas conclues avant la fin de la trêve de 60 jours prévue.

La version modifiée prévoit également d'étaler davantage la libération des 10 otages tout au long de la trêve de deux mois, plutôt qu'en deux groupes les premier et septième jours comme le stipule Witkoff. La proposition américaine, élaborée en coordination avec le ministre israélien des Affaires stratégiques Ron Dermer, prévoit la libération de 10 otages israéliens vivants et de 18 corps d'otages décédés. En échange, Israël libérerait 125 détenus palestiniens condamnés à vie, 1.111 Gazaouis détenus depuis le 7 octobre 2023, et 180 dépouilles de Palestiniens.

Le bureau de Netanyahou a déclaré qu'Israël avait accepté la proposition Witkoff, bien que son cabinet n'ait pas encore voté et que plusieurs ministres d'extrême droite aient exprimé leur opposition. Actuellement, 58 otages sont détenus à Gaza, dont au moins 35 corps confirmés morts par Tsahal.