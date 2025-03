Le Hamas se dit prêt à libérer l'otage américano-israélien Edan Alexander

Le Hamas a annoncé dimanche sa disposition à libérer le citoyen américain Idan Alexander, dans le cadre des pourparlers avec les Etats-Unis visant à poursuivre la libération d'otages, à commencer par les ressortissants américains.

Selon des informations révélées par Channel 12 la semaine dernière, Idan Alexander, 21 ans, serait détenu dans des conditions extrêmement précaires. D'après les témoignages d'otages libérés recueillis par sa famille, le jeune homme est emprisonné dans un tunnel souterrain privé d'air et de lumière naturelle. Les témoins rapportent qu'il souffre d'une grave malnutrition ayant entraîné une perte de poids importante.

Malgré ces circonstances éprouvantes, les anciens compagnons de captivité d'Alexander soulignent sa remarquable force mentale et son attention constante envers le bien-être des autres otages. Les témoignages indiquent également que l'otage, enlevé alors qu'il portait l'uniforme de Tsahal, aurait subi des interrogatoires et des actes de torture particulièrement sévères. Il aurait été maintenu menotté durant une grande partie de sa détention. Les experts craignent que son statut de soldat ne lui vaille un traitement plus brutal que celui infligé aux otages civils.

La semaine dernière, l'émissaire américain Steve Witkoff s'est adressé aux journalistes à la Maison Blanche, indiquant que le président Trump exigeait la libération d'Alexander comme preuve de la bonne foi du Hamas dans les négociations, selon le journaliste Barak Ravid.

"Idan Alexander est une priorité absolue pour nous. Il est blessé et sa situation nous préoccupe particulièrement. J'espère que nous constaterons un geste positif de la part du Hamas dans les jours à venir, ce qui me permettrait de me rendre au Qatar pour des discussions constructives", a déclaré Witkoff.

Idan Alexander serait le dernier otage américain considéré comme étant encore en vie. Parmi les autres ressortissants américains enlevés, Omar Neutra, Itay Chen, ainsi que le couple Gad Hagai et Judy Weinstein-Hagi ont été déclarés morts.