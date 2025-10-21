Le Hamas serait fortement impliqué dans la formation du futur gouvernement technocratique de Gaza

Le Hamas participe secrètement à la formation du gouvernement technocratique qui gouvernera la bande de Gaza, avec la connaissance des médiateurs arabes, selon des informations relayées par la chaîne Kan.

Selon cette enquête, le Hamas a nommé environ la moitié du gouvernement technocratique, choisissant des personnes qui "soutiennent le Hamas et ses principes, même si ce n'est pas ouvertement et clairement". L'Autorité palestinienne a choisi l'autre moitié du gouvernement.

Plus troublant encore, les médiateurs, notamment l'Égypte, ont présenté au Hamas la liste complète de la composition proposée afin de l'apaiser. Une mesure qui viserait en réalité à permettre au Hamas de conserver une certaine emprise sur la bande de Gaza, même après la fin de la guerre, par des moyens détournés.

De son côté, Israël exige des États-Unis qu'ils n'entreprennent pas la reconstruction de la bande de Gaza avant que la réalité du terrain ne démontre la volonté du Hamas de désarmer.

L'une des mesures actuellement en discussion avec l'administration américaine concerne la neutralisation des tunnels dans la bande de Gaza. Israël souhaite détruire tous les tunnels, même au-delà des zones actuellement sous son contrôle. L'administration américaine propose de lancer un projet pilote à Rafah, une possibilité qu'Israël a acceptée.

Une délégation de sécurité israélienne est rentrée du Caire lundi soir après trois heures de discussions avec des représentants de l'Égypte, du Qatar et de la Turquie. Selon des sources proches des discussions, les parties ont notamment abordé la reconstruction de Gaza ainsi que la possibilité d'une entrée ultérieure d'une force étrangère dans la bande de côtière.

Parmi les candidats figurent les pays ayant déjà accepté de participer au processus : l'Égypte, l'Azerbaïdjan, la Turquie et l'Indonésie, ainsi que d'autres pays qui n'ont pas encore annoncé de décision.

Selon le site Politico, citant un responsable du ministère américain de la Défense et un ancien responsable de la sécurité américaine, l'Indonésie, l'Azerbaïdjan et le Pakistan sont les principaux candidats à l'envoi de soldats dans cette force internationale.