Le Hamas serait prêt a remettre la gestion de la bande de Gaza à l'Autorité palestinienne

Le Hamas aurait transmis un message à l'OLP indiquant qu'il est prêt à remettre la bande de Gaza à la gestion de l'Autorité palestinienne (AP) et du comité gouvernemental, ont révélé dimanche soir des sources à Sky News en langue arabe. a posé comme condition que ses employés soient intégrés au nouveau gouvernement ou soient licenciés avec la garantie que leurs salaires soient payés.

Il convient de noter que l'accord du Hamas de transférer le pouvoir à l'Autorité palestinienne fait suite à une pression importante de l'Egypte sur la délégation qui s'est récemment rendue au Caire. Cette information fait écho à ce qu'a déclaré "une source égyptienne au fait du dossier", selon laquelle le Hamas aurait exprimé sa volonté de ne pas s'impliquer dans la gestion de la bande de Gaza après la guerre si cela se révélait être dans l'intérêt du peuple palestinien.

AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool

Dimanche, la chaîne publique israélienne Kan, citant des sources locales, a rapporté pour la première fois que des pourparlers étaient en cours pour organiser un sommet de négociation sur la deuxième phase de l'accord au Qatar la semaine prochaine. Toutefois, les sources ont souligné que cela dépendra de la décision du Premier ministre Benjamin Netanyahou et des autres membres du cabinet d'autoriser ou non la délégation à se rendre à Doha, et du mandat à lui donner.

Dans le même temps, le Hamas a averti les pays médiateurs qu'il ne respecterait pas la prochaine phase de l'accord visant à restituer les otages samedi. Il convient de noter que l'organisation envisage d'annoncer cette nouvelle plus près de la date de sortie convenue et non en début de semaine, comme elle l'a fait la dernière fois.

L'organisation terroriste impute les violations et leurs conséquences à Israël – suite au retard dans l'arrivée des caravanes et du matériel lourd en provenance d'Egypte. Malgré cela, ce qui inquiète le Hamas, c’est le retard pris dans le démarrage des négociations sur la deuxième phase de l’accord.