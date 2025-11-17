Le Hamas stockerait des armes en Afrique pour contourner le cessez-le-feu

Le Hamas prépare déjà l'après-cessez-le-feu. Selon la chaîne israélienne Kan, l'organisation terroriste a commencé à entreposer des armes dans plusieurs pays africains, au Yémen et dans d'autres nations sympathisantes. Une stratégie qui lui permettrait de contourner l'accord négocié par les États-Unis, lequel prévoit pourtant son désarmement complet.

D'après Kan, ces arsenaux ne resteront pas longtemps sur place. Ils seraient destinés à être acheminés discrètement vers Gaza, permettant au Hamas de reconstituer progressivement ses capacités militaires. Une information qui tombe au moment où le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête à voter ce lundi sur le déploiement d'une force multinationale dans l'enclave palestinienne.

Cette force aurait pour mission de démilitariser Gaza, de détruire les infrastructures militaires existantes et de sécuriser les frontières du territoire.

Mais le Hamas joue la montre. Bien qu'ayant accepté le cessez-le-feu et ses conditions, le mouvement refuse de s'engager clairement sur la question du désarmement. Le mois dernier, Mohammed Nazzal, membre du bureau politique du Hamas, avait botté en touche face à Reuters.

« Je ne peux pas répondre par oui ou par non, cela dépend de la nature du projet », avait-il déclaré. « Le projet de désarmement dont vous parlez, qu'est-ce que cela signifie exactement ? À qui les armes seront-elles remises ? »

Les révélations sur le stockage d'armes à l'étranger confirment bien que le Hamas n'a jamais eu l'intention de respecter pleinement les termes de l'accord négocié par Washington.