Le Hamas tente de reprendre pied à Khan Younès au détriment des habitants

Le retrait des forces de Tsahal de Khan Younès en début de semaine a été le sujet de conversations à Gaza... Selon des témoignages recueillis, parmi les nombreux Gazaouis retournant dans leurs maisons détruites à Khan Younès, se sont également faufilés des militants du Hamas se mêlant à la foule. Il s'agit d'hommes masqués, armés de matraques, certains se faisant appeler "comités de défense populaire" et opérant sous couvert du "Hamas déguisé".

Hier, dans la ville de Bani Suheila, dans la région de Khan Younès, ils ont déclaré "réparer les routes et les conduites d'eau". En réalité, ce sont des membres du "comité d'urgence", un organe responsable des infrastructures de la ville et dont les membres sont subordonnés au Hamas. En d'autres termes, l'organisation terroriste signale son retour et sa volonté de rester, de démontrer sa gouvernance.

"90% des rues de Khan Younès sont complètement détruites et nécessitent une évacuation, des excavations et un remplissage", a déclaré à la chaîne N12 Ines, un habitant de la bande de Gaza. "Les conditions de vie sont devenues très difficiles - pas d'électricité, pas d'eau, pas de maisons. Personne ne peut rester sous une tente pendant une semaine, sans parler d'années."

AP Photo

"L'autorité du Hamas nous a détruits et a détruit la question palestinienne", a expliqué Youssef, un photographe gazaoui qui a quitté la bande de Gaza. Et à l'ombre de la guerre, les préparatifs des Gazaouis pour l'Aïd al-Fitr, qui commence aujourd'hui, battent leur plein. "Nous sommes tristes de la façon dont le Ramadan est arrivé et s'est terminé, alors que la fête arrive et que nous sommes sous une tente", a déclaré un habitant. "Que Dieu te démasque, Sinwar."