Le Hezbollah chercherait à capturer des soldats israéliens pour disposer d'un moyen de pression

Des sources de renseignement d’un pays voisin ont déclaré à Kan mercredi, que le Hezbollah chercherait activement à capturer des soldats de Tsahal, afin de disposer de leviers de négociation face à Israël et de renforcer sa popularité au Liban. L’organisation terroriste explorerait des méthodes "créatives" pour identifier des failles exploitables, en ciblant des zones où les chances de succès seraient plus élevées.

Toujours selon ces sources, plusieurs terroristes du Hezbollah sont actuellement détenus en Israël, dont un officier supérieur de son unité navale capturé lors d’une opération israélienne inhabituelle dans le nord du Liban. Le groupe terroriste estimerait qu’une prise d’otages pourrait également entraver les efforts, tant israéliens que libanais, visant à le désarmer.

Le Hezbollah espérerait en outre qu’un tel coup d’éclat lui permette d’obtenir un accord de cessez-le-feu plus favorable que celui conclu en novembre 2024. Toutefois, son implication dans la guerre opposant Israël et les États-Unis à l’Iran aurait affaibli sa position sur la scène intérieure libanaise, aussi bien auprès de l’opinion publique que des autorités politiques à Beyrouth.

Parallèlement, une source sécuritaire syrienne indique que les forces d’Ahmed al-Sharaa tentent actuellement de renforcer le contrôle de la frontière avec le Liban, afin d’empêcher toute infiltration du Hezbollah sur le territoire syrien et d’éviter des actions susceptibles de provoquer une escalade avec Israël. Dans ce contexte tendu, le Liban a franchi un cap diplomatique en déclarant l’ambassadeur iranien persona non grata, signe d’un durcissement vis-à-vis de Téhéran.