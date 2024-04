Le Hezbollah a lancé 35 missiles vers le nord d'Israël lundi soir

L'armée israélienne a mené lundi soir des frappes aériennes visant l'infrastructure du Hezbollah dans le sud du Liban, après une incursion de missiles dans l'espace aérien israélien près de Tzfat.

Selon les déclarations du porte-parole de l'armée israélienne, environ 35 missiles ont été détectés franchissant l'espace aérien israélien dans la région d'Ein Zeitim, au nord de Tzfat. Aucune victime n'a été signalée, mais les forces israéliennes ont rapidement réagi à l'origine des tirs.

Les frappes aériennes menées par les avions de chasse ont ciblé l'infrastructure terroriste du Hezbollah dans le sud du Liban. Des attaques antérieures avaient frappé des bâtiments militaires à Arzoun et Al-Adiseh, où des membres du Hezbollah étaient apparemment présents.

Au sol, des opérateurs du Hezbollah étudieraient soi-disant les vulnérabilités potentielles de la défense israélienne pour garantir des incursions réussies dans l'espace aérien israélien. Les actions récentes attribuées au Hezbollah comprennent quatre opérations à Ruwaisat Al-Alam et Hanita, ainsi que le déploiement de dispositifs d'espionnage à Al-Wazzani.

Le dernier épisode de violence survient sur fond de tensions persistantes entre Israël et le Hezbollah. Plus tôt lundi, une attaque israélienne a ciblé une maison dans la région de Srifa, entraînant deux blessures mineures. D'autres raids israéliens ont été signalés dans les régions de Jezzine et Deir Mimas, coïncidant avec une augmentation du niveau d'alerte israélien pendant la fête juive de la Pâque.