Le Hezbollah met en garde Israël : une guerre totale mettra fin à la présence des Israéliens dans le nord "une fois pour toutes"

Naim Qassem, secrétaire général adjoint du Hezbollah, a mis en garde Israël contre une guerre à grande échelle qui ne ramènerait pas les habitants du nord d'Israël chez eux, mais mettrait plutôt fin à leur présence "une fois pour toutes". Cette déclaration intervient après les menaces du ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, qui a affirmé qu'Israël attaquerait le Liban si le Hezbollah ne cessait pas ses attaques.

"[Le ministre de la Défense Yoav] Gallant nous menace que s'il n'arrête pas les attaques, il attaquera le Liban pour que les habitants du nord retrouvent leurs foyers", a déclaré Qassem, cité par les médias hébraïques. "Je dis à Gallant que cette guerre ne fera pas que les sionistes ne rentreront pas chez eux, mais elle mettra probablement fin à leur présence dans les territoires occupés du nord une fois pour toutes", a-t-il ajouté, faisant référence aux régions du nord d'Israël revendiquées par le Liban.

Depuis le 8 octobre, les forces du Hezbollah attaquent quotidiennement les communautés et les postes militaires israéliens le long de la frontière, affirmant le faire pour soutenir Gaza dans le cadre de la guerre qui s'y déroule. Ces affrontements ont causé la mort de neuf civils, 11 soldats et réservistes de Tsahal côté israélien, ainsi que plusieurs attaques depuis la Syrie, sans faire de blessés. Le Hezbollah a nommé 289 de ses membres tués par Israël, principalement au Liban mais aussi en Syrie, tandis qu'au Liban, 56 combattants d'autres groupes terroristes, un soldat libanais et au moins 60 civils, dont trois journalistes, ont péri.

Selon une estimation israélienne, le Hezbollah disposait d'environ 150 000 roquettes d'artillerie et missiles balistiques en 2015, un nombre qui aurait augmenté depuis. Le Hezbollah reste volontairement flou sur la taille exacte de son arsenal afin de conserver un avantage stratégique sur Israël. Cependant, la mort de ses membres et le déplacement de nombreux civils libanais placent le Hezbollah dans une situation délicate, le Liban étant en proie à une grave crise économique depuis cinq ans et pouvant difficilement se permettre une guerre.

Le Hezbollah affirme qu'il doit faire pression sur Israël pour aider les Palestiniens pendant la guerre à Gaza. Une escalade significative du conflit entre Israël et le Hezbollah pourrait être catastrophique pour les deux parties, comme l'a montré la guerre de 2006 qui a fait plus de 1 100 morts au Liban et environ 160 en Israël.

Un haut responsable de l'armée israélienne a confié au Wall Street Journal qu'Israël devait intensifier ses frappes au Liban pour parvenir à un apaisement de la situation, estimant qu'après près de sept mois d'affrontements ponctués de tirs croisés et de lourdes frappes, une confrontation d'envergure avec le Hezbollah au Liban semble inévitable.