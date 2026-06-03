Le Hezbollah multiplie les attaques malgré le cessez-le-feu, Israël menace de frapper Beyrouth

Les tensions entre Israël et l’organisation terroriste Hezbollah sont remontées d’un cran mercredi après deux attaques menées depuis le Liban contre le nord d’Israël en l’espace de quelques heures. Ces incidents interviennent alors qu’un cessez-le-feu annoncé par le président américain Donald Trump était censé mettre fin aux hostilités entre les deux parties.

Dans la matinée, des sirènes d’alerte ont retenti dans la région de Manara et à Kiryat Shmona après le lancement d’un drone en direction du territoire israélien. Selon Tsahal, l’appareil a été intercepté avec succès par l’armée de l’air avant d’atteindre sa cible.

Quelques heures plus tard, une nouvelle alerte a été déclenchée dans la localité frontalière de Misgav Am. L’armée israélienne a indiqué avoir intercepté deux projectiles tirés depuis le Liban avant qu’ils ne causent de dégâts ou de victimes.

Ces attaques surviennent alors qu’Israël avait renoncé à une frappe prévue contre Beyrouth à la demande du président américain Donald Trump. Washington tente depuis plusieurs jours de préserver le fragile cessez-le-feu obtenu entre les deux camps.

Malgré cette retenue, Benjamin Netanyahou a adressé un avertissement clair au Hezbollah. Le Premier ministre israélien a déclaré que si l’organisation terroriste poursuivait ses attaques contre les villes et les civils israéliens, Israël frapperait des cibles terroristes dans la capitale libanaise.

Donald Trump avait affirmé cette semaine avoir obtenu des engagements des deux parties pour mettre un terme aux tirs. Le président américain avait indiqué s’être entretenu avec Benjamin Netanyahou ainsi qu’avec des représentants du Hezbollah, assurant que chacun s’était engagé à cesser les attaques. Les incidents de mercredi semblent toutefois remettre en question la solidité de cet accord et font craindre une nouvelle escalade sur le front libanais.