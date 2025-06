Le Hezbollah promet "toutes les formes de soutien" à l'Iran contre Israël

Articles recommandés -

Le chef du Hezbollah Naim Qassem a promis jeudi soir "toutes les formes de soutien" à l'Iran dans son conflit contre Israël et les États-Unis, lors d'un discours télévisé depuis Beyrouth. Le dirigeant chiite a défendu le programme nucléaire iranien, affirmant que les efforts d'enrichissement d'uranium de Téhéran visent des "objectifs pacifiques, au service du progrès de son peuple". "Cela ne nuit à personne ; il s'agit plutôt d'une grande contribution scientifique à l'avancement de l'Iran et de la région, en s'appuyant sur ses propres capacités sans tutelle étrangère", a-t-il déclaré.

Qassem s'en est pris au président américain Donald Trump, particulièrement pour ses menaces d'attaquer l'Iran en soutien à Israël. "L'Amérique pousse la région vers le chaos et l'instabilité, et le monde vers des crises ouvertes, et ne lui apportera que honte, déshonneur et échec. L'Iran a le droit de se défendre", a-t-il affirmé.

Le leader du Hezbollah a réaffirmé l'engagement de son organisation aux côtés de l'Iran contre les États-Unis, déclarant : "Nous nous tenons avec notre indépendance, la libération de notre terre, et la liberté de nos décisions et choix."

Parallèlement, l'émissaire américain Thomas Barrack a mis en garde le mouvement libanais lors d'une visite à Beyrouth. Interrogé sur une éventuelle intervention du Hezbollah dans le conflit régional, il a répondu : "Je peux dire au nom du président Trump, qui s'est montré très clair comme l'émissaire spécial Witkoff : ce serait une très, très, très mauvaise décision." Qassem a appelé "tous les peuples libres" à se rallier autour de l'ayatollah Khamenei et du peuple iranien.