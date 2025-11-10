Le Jihad islamique détiendrait au moins deux des quatre corps d'otages encore retenus à Gaza

Un responsable palestinien impliqué dans les négociations pour la restitution des otages a affirmé que le Jihad islamique détient au moins deux des quatre corps des Israéliens encore retenus dans la bande de Gaza, a rapporté lundi la radio publique Kan Reshet Bet.

D’après cette source, l’organisation terroriste refuse pour l’instant de restituer les dépouilles, mais elle serait « proche de céder » sous la pression croissante des médiateurs régionaux. Ces derniers s’efforcent de débloquer la prochaine phase de l’accord conclu il y a un mois, qui prévoit notamment le lancement de la reconstruction de Gaza une fois la restitution des corps effectuée.

Les efforts diplomatiques se sont intensifiés au cours des dernières 24 heures. La Turquie mène actuellement la médiation, soutenue par les États-Unis, qui encouragent Ankara à convaincre le Hamas et le Jihad islamique de coopérer.

Le Hamas, pour sa part, continue d’affirmer qu’il éprouve des difficultés à localiser les quatre corps dans la bande de Gaza. Les victimes sont Ran Gvili, Meni Godard et Dror Or, membres du kibboutz Be’eri, ainsi que Sudthisak Rinthalak, un travailleur agricole thaïlandais enlevé dans la même zone lors de l’attaque du 7 octobre.