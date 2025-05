Le "journaliste" gazaoui qui a filmé le 7 octobre éliminé dans une frappe à Khan Younès

Hassan Aslih, "journaliste" gazaoui qui avait filmé en direct l'attaque du 7 octobre, a été tué mardi dans une frappe israélienne contre un centre de commandement du Hamas à l'hôpital Nasser de Khan Younès. Selon les médias palestiniens, Aslih se trouvait parmi les victimes de cette opération menée aux premières heures du jour. Les autorités israéliennes ont précisé qu'Aslih "opérait le 7 octobre sous couverture médiatique" et avait diffusé en direct des images d'un char en flammes près de la barrière frontalière lors de l'attaque contre Israël.

https://x.com/i/web/status/1922132476861837428 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Tôt ce mardi, l'armée israélienne a mené une "frappe de précision" contre des membres importants du Hamas qui opéraient depuis cet établissement du sud de Gaza. L'unité du porte-parole de Tsahal a précisé que cette installation servait de "centre de commandement et de contrôle" pour "planifier et exécuter des attaques terroristes contre des civils israéliens et des soldats".

Parmi les cibles figurait le successeur d'Ismail Barhoum, chef du gouvernement du Hamas à Gaza et responsable des finances du mouvement, éliminé en mars dernier. "De hauts responsables du Hamas continuent d'utiliser l'hôpital pour des activités terroristes, exploitant cyniquement la population civile présente dans l'établissement et ses environs", a déclaré Tsahal dans son communiqué. L'armée affirme avoir pris "de nombreuses mesures pour minimiser les risques pour les civils", notamment "l'utilisation de munitions précises, la surveillance aérienne et des renseignements supplémentaires".