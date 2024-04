Le kibboutz Nir Oz organise un "seder vide" pour réclamer un accord sur les otages

La fête de Pessah (Pâque juive), qui commémore la libération des esclaves juifs de l'ancienne Égypte, marque traditionnellement l'arrivée du printemps et une période de renouveau en Israël. Plus de six mois après le début de la guerre, cette année, la fête prend un ton particulièrement poignant et désespéré. Dans un peu plus d'une semaine, la première nuit de cette fête de sept jours coïncide avec les 199 jours écoulés depuis les massacres du 7 octobre. Le kibboutz Nir Oz, situé à la frontière de Gaza, a été l'une des localités les plus durement touchées en ce samedi noir, avec un quart de ses habitants assassinés ou kidnappés.

Les familles et les membres de la communauté de ce petit kibboutz très uni se sont réunis jeudi pour organiser un "seder (première soirée de Pessah) vide", au cours duquel ils ont appelé le gouvernement israélien à conclure immédiatement un accord de libération des otages et à envoyer le message suivant au Hamas et au monde entier : "Laissez partir mon peuple".

À l'intérieur du réfectoire communautaire, qui porte encore les stigmates de l'attaque, notamment des impacts de balles sur la porte d'entrée, une odeur rance émanant des réfrigérateurs abandonnés flotte, accablant certaines des personnes rassemblées à l'intérieur. Des tables vides ont été installées, portant les noms et les visages des otages détenus à Gaza et des chaises en plastique jaune, couleur emblématique de la solidarité avec les otages, ont été apportées.

Les organisateurs ont projeté une vidéo filmée lors d'anciens séders communautaires plus joyeux. L'un des clips mettait en scène Chaim Peri, l'un des plus anciens otages détenus à Gaza, qui fêtera ses 80 ans cette semaine. Chaim, qui est président du kibboutz, a été enlevé en affrontant les terroristes à l'extérieur de sa maison, épargnant à sa femme Osnat le même sort alors qu'elle se cachait dans la pièce sécurisée de leur maison.

En larmes, elle s'est adressée au groupe de journalistes réunis pour leur dire que cette année, elle ne célébrerait pas la fête, mais qu'elle se réunirait avec sa famille pour penser à son mari. Elle a déclaré à la foule : "En même temps, à côté de la douleur, j'ai aussi de l'espoir.... Ramenez-les, les vivants, les morts, nos proches, afin que lorsque nous lisons l'histoire de la Haggadah (récit de la sortie d'Égypte), nous croyions qu'il y a une autre chance pour la liberté.

Ofri Bibas-Levi, dont le frère Yarden a été enlevé avec sa femme Shiri et leurs deux jeunes enfants Ariel et Kfir, a également noté un autre anniversaire qui ne sera pas célébré cette année : "Très bientôt, coïncidant douloureusement avec le 33e anniversaire de Shiri, nous célébrerons la nuit du Seder... J'imagine Ariel s'enthousiasmer à la lecture de l'histoire traditionnelle, courir dans toute la maison à la recherche de l'afikoman (morceau de pain azyme caché que les enfants doient retrouver). Kfir est déjà assez grand, il était censé se joindre à nous pour chanter... boire du jus de raisin et se coucher trop tard, parce que c'est permis à Pessah".

Kfir Bibas était le plus jeune Israélien enlevé le 7 octobre, à l'âge de 8 mois. Les enfants - désormais connus pour leurs cheveux roux - sont devenus l'un des symboles les plus emblématiques de la crise des otages. Les travailleurs thaïlandais qui vivaient et travaillaient dans les champs agricoles du kibboutz figurent également parmi les disparus. Ils ont été libérés pendant la trêve d'une semaine conclue en novembre et sont retournés en Thaïlande.

L'une des autres otages libérés cette semaine-là était Liat Atzili. Elle a été libérée après 54 jours passés à Gaza, mais le corps de son défunt mari, Aviv, est toujours détenu par le Hamas. "Je me donne le droit, au nom de tous ceux qui ne sont pas encore avec nous, d'exiger de tous ceux qui ont encore une once de moralité humaine qu'ils se joignent à notre appel en faveur du retour de tous les otages, sans conditions préalables.

36 résidents du kibboutz sont toujours détenus à Gaza, pas tous en vie. La semaine dernière, les forces israéliennes ont réussi à récupérer le corps d'Elad Katzir, tué en captivité. Les quelque 300 habitants restants ne sont pas retournés dans leurs maisons situées sur la ligne de front, mais ont déménagé en tant que communauté dans la ville méridionale de Kiryat Gat. Il faudra des années pour reconstruire les bâtiments et les maisons endommagés du kibboutz.

