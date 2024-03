Le leader de la majorité démocrate au Sénat américain, va demander à Israël d'organiser de nouvelles élections

Charles E. Schumer, leader de la majorité démocrate au Sénat américain, envisage d'exhorter Israël à organiser de nouvelles élections, selon un discours dont le texte a été communiqué à l'avance. Dans un contexte de tension croissante, il met en garde contre le risque pour Israël de devenir un "paria" international sous l'actuelle direction du Premier ministre Benjamin Netanyahou et de son gouvernement de droite.

Schumer, le plus éminent représentant juif aux États-Unis et un soutien indéfectible d'Israël, devrait souligner que seul un changement de leadership, à travers de nouvelles élections, pourrait rediriger Israël loin de l'isolation. "Les Israéliens, mieux que quiconque, savent qu'ils ne peuvent prospérer en étant à l'encontre du reste du monde", devrait-il déclarer, soulignant l'importance de choisir des dirigeants plus aptes à naviguer dans ces eaux troubles.

Ce plaidoyer intervient alors que les critiques à l'encontre de Netanyahou pour sa gestion du conflit à Gaza atteignent les sommets du gouvernement américain. Le président Joe Biden a exprimé sa frustration, sans toutefois appeler publiquement au remplacement de Netanyahu. Ce dernier, impopulaire pour son approche depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, a exacerbé les tensions avec Washington, notamment par ses positions sur l'aide humanitaire à Gaza et sur une potentielle invasion de Rafah.

Les États-Unis, de plus en plus convaincus que Netanyahou privilégie sa survie politique, constatent son inclinaison à satisfaire l'extrême droite de sa coalition plutôt que l'intérêt général d'Israël. Huit sénateurs démocrates ont même menacé de suspendre l'aide américaine à Israël si l'aide humanitaire à Gaza était bloquée.

Schumer exprimera également son inquiétude quant au rejet par Netanyahou d'une solution à deux États, prédisant un avenir de conflit perpétuel et d'isolement pour Israël s'il persiste dans cette voie. Il identifie quatre obstacles majeurs à la paix, incluant le Hamas, l'extrême droite israélienne, le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, et Netanyahou lui-même, accusé de tolérer un nombre excessif de victimes civiles à Gaza.

Schumer devrait dire qu'il comprend les craintes de certains Israéliens qu'un État palestinien rende les Israéliens plus vulnérables aux attaques, mais qu'il n'est pas d'accord. "L'amère réalité est qu'un État unique contrôlé par Israël, comme ils le préconisent, garantit une guerre certaine pour toujours et un isolement accru de la communauté juive dans le monde, au point de compromettre son avenir", dira-t-il, selon des propos préparés à l'avance. Si Netanyahou est impopulaire dans les derniers sondages, la majorité des Israéliens soutient un grand nombre de ses positions qui ont irrité les États-Unis, telles qu'une invasion terrestre de Rafah.