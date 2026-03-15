Le Liban voudrait un dialogue direct avec Israël malgré la pression du Hezbollah

Au Liban, certains responsables politiques favorables à une ligne opposée au Hezbollah plaident pour l’ouverture de négociations directes avec Israël. Selon des propos rapportés par Kan, un politicien libanais estime que le refus israélien de l’initiative portée par le président Joseph Aoun constitue "une erreur stratégique". Selon lui, la tenue même de pourparlers directs entre les deux pays porterait un coup politique majeur au Hezbollah en affaiblissant les justifications avancées par l’organisation pour maintenir son arsenal.

Dans le même temps, le Hezbollah continue d’afficher une posture de confrontation. Son chef, Naim Qassem, a récemment prononcé un discours particulièrement combatif, affirmant que l’organisation se préparait à "une bataille longue" et posant des conditions strictes à toute éventuelle trêve.

Face à cette situation, Joseph Aoun cherche à mobiliser les États-Unis et les pays européens pour soutenir une initiative diplomatique inédite visant à organiser des négociations directes avec Israël, possiblement à Chypre ou dans une capitale européenne comme Paris. Toutefois, l’impression dominante à Beyrouth est qu’Israël reste réticent à un tel dialogue, notamment en raison de l’incapacité du gouvernement libanais à appliquer pleinement ses décisions visant à limiter l’influence du Hezbollah.

Selon un diplomate arabe cité dans les discussions régionales, l’entrée du Hezbollah dans la confrontation actuelle serait également liée à des considérations internes. L’organisation aurait voulu démontrer sa force face à ce qu’elle perçoit comme un affaiblissement de sa position au Liban face au gouvernement, à l’armée et aux autres communautés.

Parallèlement, les équilibres régionaux restent fragiles. Une source proche de la famille royale saoudienne a indiqué qu’il n’était pas exclu que la Syrie rejoigne les efforts d’Israël et des autorités libanaises pour restreindre la marge de manœuvre du Hezbollah. Mais, selon un responsable arabe de haut rang, Riyad redoute qu’un affrontement direct entre le Hezbollah et le régime syrien le long de la frontière ne déstabilise la Syrie et ne menace le pouvoir du président Ahmed al‑Sharaa, soutenu par l’Arabie saoudite.

Enfin, la situation intérieure libanaise reste sous tension. Des informations relayées récemment indiquent que le Hezbollah tenterait d’encourager une contestation au sein de l’armée libanaise contre les décisions du pouvoir politique visant à limiter son influence. Le quotidien libanais Al‑Akhbar, proche de l’organisation, a également affirmé que les États-Unis, la France et l’Arabie saoudite feraient pression sur Beyrouth pour remplacer le commandant de l’armée, Rodolphe Haykal, accusé de lenteur dans la mise en œuvre du désarmement du Hezbollah. Jusqu’à présent, Joseph Aoun, ancien chef de l’armée, n’a pas donné suite à ces pressions.