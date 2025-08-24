Le lieutenant Ori Gerlic, 20 ans, tué dans un accident opérationnel dans le sud de la bande de Gaza

Articles recommandés -

Le lieutenant Ori Gerlic, âgé de 20 ans, a trouvé la mort samedi dans ce qui est qualifié d'accident opérationnel dans le sud de la bande de Gaza. L'officier du bataillon Shimshon de la brigade Kfir, originaire de Meitar, est décédé des suites de la détonation d'un engin explosif israélien.

L'incident s'est produit vers 13h00, alors que les soldats du bataillon Shimshon menaient une opération militaire à Khan Younès, depuis leur base d'opération dans le sud de la bande de Gaza. Pour des raisons encore à l'étude, un engin explosif de Tsahal transporté par l'unité a explosé, blessant très grièvement le lieutenant Gerlic. Malgré les tentatives de sauvetage sur le terrain puis à l'hôpital Soroka de Beer Sheva, les médecins ont dû constater son décès.

Cette tragédie porte à 899 le nombre de soldats israéliens tués depuis le début des hostilités, selon les chiffres officiels. L'armée israélienne mène actuellement une enquête pour déterminer les causes exactes de l'explosion de l'engin.

Un héritage familial marqué par l'engagement

Ori Gerlic était le fils de Moti Gerlic, une figure respectée qui s'est mobilisée dès le 8 octobre au kibboutz Nahal Oz et qui accompagne depuis cette communauté ainsi que les familles d'otages. Lishi Miran, épouse d'Omri, un otage retenu à Gaza, a rendu un hommage poignant au jeune officier et à sa famille.

"Moti s'est dressé à nos côtés et a crié pour les otages, pour les soldats et pour l'État", a-t-elle déclaré, soulignant que lui et sa famille "représentent ce que signifie aimer profondément cette terre". La communauté de Nahal Oz a également exprimé ses condoléances, rappelant les liens familiaux d'Ori avec le kibboutz par ses grands-parents et son père, né sur place.