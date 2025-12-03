Le maire de Bat Yam alerte la population sur des tentatives de recrutement par des agents iraniens

Le maire de Bat Yam, Tzvika Brot, a mis en garde les habitants contre des tentatives d’approche menées par des intermédiaires iraniens cherchant à recruter des Israéliens comme informateurs. Dans une vidéo publiée mardi sur sa page Facebook officielle, l’élu a appelé les résidents à la vigilance et à signaler toute prise de contact suspecte.

Selon Tzvika Brot, la municipalité est en contact étroit avec le Shin Bet, le service de sécurité intérieure, face à ce qu’il décrit comme « la possibilité que certains de nos résidents tombent dans les filets des services de renseignement iraniens ». Les agents iraniens, a-t-il expliqué, tentent d’entrer en contact avec des résidents via des messages ou appels téléphoniques.

« Nous savons que certains habitants de Bat Yam ont déjà été approchés », a indiqué le maire, soulignant que ces interactions « mettent en danger non seulement la sécurité d’Israël, mais aussi leur propre avenir ». Il a rappelé que coopérer avec une organisation hostile constituait « une infraction très grave » pouvant entraîner des conséquences irréversibles pour toute personne arrêtée par le Shin Bet.

Tzvika Brot a fait référence à plusieurs cas récemment évoqués dans les médias : « Des personnes ordinaires — des réservistes, des étudiants brillants, des retraités — ont pensé pouvoir gagner de l’argent facilement en accomplissant des tâches qu’elles jugeaient anodines. Ensuite, elles ont été poussées à en faire davantage, comme transporter des colis. »

Le maire a appelé les habitants à signaler sans délai toute approche suspecte : « Si vous, vos proches ou vos amis avez répondu à l’une de ces sollicitations, n’attendez pas qu’on frappe à votre porte. Il n’est probablement pas trop tard pour nous contacter et nous pouvons, avec les services de sécurité, essayer de rectifier la situation. »

Ces déclarations sans précédent pour le maire d'une ville israélienne, interviennent alors qu'une trentaine d'affaires d’espionnage au profit de l’Iran ont été rendues publiques ces derniers mois, dont certaines impliquant des habitants de Bat Yam.