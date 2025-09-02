Le maire de Sderot réclame l’annexion d’une zone de deux kilomètres à l’intérieur de Gaza

Articles recommandés -

Le maire de Sderot, Alon Davidi, a appelé lundi soir le gouvernement israélien à prendre des mesures "décisives" contre le Hamas et à annexer une bande de deux kilomètres à l’intérieur de la bande de Gaza.

"J’attends que Benjamin Netanyahou prenne les décisions nécessaires : deux kilomètres à l’intérieur de Gaza doivent passer sous contrôle israélien", a-t-il déclaré. Selon lui, cette zone devrait être placée sous présence militaire permanente et pourrait accueillir des projets d’aménagement, comme des champs solaires ou une zone démilitarisée. "Ainsi, nous n’aurions pas besoin de murs supplémentaires à la gare ou d’autres fortifications", a-t-il ajouté.

Davidi a également souligné la résilience et le dynamisme de Sderot malgré les défis sécuritaires. Il a inauguré lundi un nouveau lycée des arts et annoncé l’arrivée prochaine de plus de 700 familles dans la ville.

Le maire a réaffirmé sa position sur la nécessité d’une "victoire décisive" contre le Hamas et la libération des otages encore retenus à Gaza : "Mes enfants servent dans les rangs de Tsahal, comme des dizaines de milliers de soldats. Pourquoi ? Pour obtenir la victoire."