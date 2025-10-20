Le major Yaniv Kula, tué dimanche à Rafah, a été inhumé

Des centaines de personnes se sont réunies lundi matin au cimetière militaire du mont Herzl à Jérusalem pour accompagner à sa dernière demeure le major Yaniv Kula, 26 ans, tué dimanche lors d'une attaque au missile antichar à Rafah en compagnie du sergent Itay Yavetz, 21 ans. Commandant adjoint du bataillon 932 de la brigade Nahal, le jeune officier originaire de Modiin laisse derrière lui le souvenir d'un leader dévoué et généreux.

Lors de la cérémonie funéraire, les proches ont rappelé que Yaniv avait exprimé sa joie de voir le retour des otages vivants et des dépouilles des otages décédés, notamment celle de Bar Kuperstein, qui avait servi dans son bataillon 932 pendant son service militaire.

"Un vide immense"

Oren, le père du soldat, a prononcé un éloge funèbre déchirant : "Mon enfant, notre enfant, le vide que tu laisses est immense. Partout où tu es passé, tu as laissé du bien, que ce soit par ton bénévolat ou par l'attention que tu portais à tes amis. Tu es descendu dans les moindres détails, tu as consacré tant de temps à reconstruire la compagnie. Les déjeuners du samedi ne seront plus jamais les mêmes. Je vous encourage tous, famille du bataillon 932."

Dganit, sa mère, lui a rendu un hommage bouleversant : "Yaniv, mon bel enfant, mon enfant bien-aimé, regarde combien de personnes sont venues te rendre un dernier hommage, te dire adieu. Tant de belles choses ont été dites sur toi. Mon enfant héroïque, tu avais tant de rêves et de projets. Tu resteras toujours une partie de nous, nous continuerons à être une famille heureuse et aimante."

"La mission n'est pas accomplie"

Yuval, sa sœur, a évoqué son dévouement à sa mission : "Depuis ta nomination au poste de commandant adjoint, tu étais submergé de travail, mais à chaque conversation tu me disais : 'La mission ne sera pas accomplie tant que nous n'aurons pas ramené tous les otages.'"

Elle a poursuivi : "Yaniv, tu n'étais pas seulement quelqu'un qui pensait à l'avenir, mais quelqu'un qui pensait à tous ceux qui étaient derrière toi. Tu étais un frère qui conseillait et donnait son avis sur tout. Un ange de bonté, tu resteras toujours mon frère héros. Trois frères, une seule famille."

Le major Yaniv Kula rejoint la longue liste des soldats israéliens tombés depuis le début de la guerre, laissant derrière lui une famille endeuillée et des camarades qui saluent son engagement et son humanité.