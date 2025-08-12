Le mariage d'Emunah Or marqué par l’absence de son frère Avinatan, retenu en otage à Gaza

Articles recommandés -

Lundi, Emunah Or a uni sa vie à celle de Mordechai Meir Noam Shreiber lors d’une cérémonie chargée d’émotion, à laquelle ont assisté des familles de personnes retenues en otage ainsi que des rescapés récemment libérés, parmi eux Noa Argamani.

Emunah est la sœur d’Avinatan Or, actuellement otage des terroristes à Gaza, ce qui a donné une dimension toute particulière à cet événement. Le rabbin qui a célébré le mariage a tenu un message fort à l’attention d’Avinatan : "Nous voulons te dire, Avinatan, que tout Israël est en manque de toi. Ta photo est partout, et nous ne t’oublions pas. Emunah et Mordechai construisent leur foyer grâce à ta soif de vie, à ton engagement pour le peuple juif, et à ta foi en un retour prochain."

Il a ajouté : "Nous déversons une abondance de prières, de force, de délivrance et d’amour pour tous ceux qui souffrent et vivent dans l’obscurité. Nous devons être cette lumière, envoyer d’ici une ligne puissante de foi et de joie."

Ce mariage, au-delà de la célébration d’une union, s’est transformé en un symbole d’espérance pour les familles des otages et pour la communauté tout entière, un rappel poignant de la résilience et de la solidarité face à l’adversité.

À travers cette cérémonie, le message est clair : malgré l’épreuve, la foi et l’amour continuent d’illuminer les jours sombres, nourrissant l’espoir d’un retour et d’une réunification imminente.