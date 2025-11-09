Le médiateur Bishara Bahbah à i24NEWS : un "passage sûr" sera accordé aux terroristes de Rafah

Le médiateur américano-palestinien Bishara Bahbah a déclaré à i24NEWS que des accords ont été conclus entre Israël et le Hamas, suite à la restitution de la dépouille du soldat Hadar Goldin. Selon ces arrangements, un "passage sûr" serait accordé aux terroristes présents dans la zone israélienne de Rafah vers les territoires contrôlés par le Hamas, et Israël ne serait pas autorisé à les arrêter ou les interroger.

Bahbah a affirmé que la dépouille de Goldin a été restituée sur la base de ces accords. En Israël, on affirme toutefois qu'aucune décision n'a encore été prise concernant le sort des terroristes. L'émissaire américain Steve Witkoff et Jared Kushner sont attendus en Israël lundi pour parvenir à des accords sur cette question.

Ces derniers jours, les Américains ont fait pression pour ne pas éliminer les terroristes qui se trouvent sous terre, afin de ne pas mettre en péril le cessez-le-feu et la poursuite de l'accord. Suite aux informations selon lesquelles un "passage sûr" serait accordé aux terroristes, une source politique a affirmé que "le Premier ministre ne permettra pas un passage sûr pour 200 terroristes du Hamas". Ce soir, le bureau du Premier ministre, en réponse à notre demande, a indiqué qu'il ne ferait aucun commentaire sur le sujet.

Ces derniers jours, le chef d'état-major Zamir a également affirmé qu'il n'y avait pas d'accord pour libérer les terroristes en échange de Goldin, déclarant lors de la dernière réunion du cabinet de sécurité : "Il n'y a aucun accord du chef d'état-major, nous éliminerons ces terroristes, ils ne sortiront pas vivants de là à moins qu'ils ne se rendent."