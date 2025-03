Le message d'Arbel Yehud sur les mauvais traitements en captivité : "Je parle d'expérience"

Arbel Yehud, otage libérée de Gaza, s'est rendue samedi soir à la tente de protestation de la communauté de Nir Oz à Tel-Aviv, accompagnée de quatre autres survivants de la captivité : Sasha Trupanov, Shani Goren, Ilana Gritzewsky et Nili Margalit. Cette visite est intervenue après qu'une mère d'otages a lu son message lors d'un rassemblement. "Cela fait un an et cinq mois que nous luttons et crions partout. Un an et cinq mois que nous sommes devenus le symbole de l'échec", ont déclaré les représentants de Nir Oz. "Maintenant que la première phase du deuxième accord sur les otages est terminée, maintenant que l'expression 'ils n'ont plus de temps' a pris un visage que chaque Israélien voit devant ses yeux, nous sommes ici pour dire clairement : tous. Maintenant. Pas en sélection et pas par phases."

Les cinq survivants se sont photographiés devant une bannière montrant les visages des otages, dont 14 membres de Nir Oz toujours en captivité. "Nous n'abandonnerons personne et ne laisserons personne derrière", ont-ils affirmé.

Plus tôt, lors d'un rassemblement à Carmi Gat, Silvia Cunio, mère des otages David et Ariel, a lu un message d'Arbel Yahud, compagne d'Ariel : "Gouvernement d'Israël, les otages n'ont plus le temps pour vos déclarations. Vos propos tout au long de la guerre, et même maintenant, ont des conséquences directes en termes de mauvais traitements et d'enfer pour nous, les otages là-bas en captivité - et je dis cela d'expérience."

"Je crierai un million de fois, ramenez tout le monde en une seule opération, les vivants et les morts. N'effrayez pas le peuple avec la question du prix à payer, mais effrayez-vous vous-mêmes, et peut-être que cela vous amènera à mieux protéger les citoyens du pays à l'avenir", a-t-elle ajouté.

Dans son message, Arbel raconte également le moment de sa séparation d'avec Ariel : "Ce matin noir, quelques secondes avant que les terroristes n'entrent, Ariel m'a regardée et m'a dit 'Ma belle, je t'aime'. Je lui ai dit, 'Je t'aime plus, Pap'. Nous avons été enlevés ensemble, et après trois heures, en un instant, nos mains qui se tenaient si fermement l'une l'autre se sont séparées et il a disparu."

"Depuis que je suis sortie, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à concevoir comment il se fait que je sois ici et que tu sois encore là-bas. Pap, j'espère que tu entends ça, tous ces gens incroyables qui se sont battus et se battent pour nous. S'il te plaît, mon amour, je t'en supplie, garde espoir et foi à chaque instant, même dans l'obscurité, s'il te plaît, préserve ta lumière intérieure brillante", a-t-elle conclu.