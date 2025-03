Le ministère de la Santé appelle la Croix-Rouge à "veiller à ce que les otages reçoivent une alimentation adéquate"

"Je crains que plus nous attendons, plus l'état de santé des otages s'aggrave. Il faut les faire revenir le plus vite possible", s'est inquiété mercredi la cheffe de la division médicale du ministère israélien de la Santé, évoquant l'état de santé problématique des captifs récemment libérés. Le Dr. Hagar Mizrahi a contacté la Croix-Rouge pour lui faire part de ses inquiétudes concernant la mauvaise nutrition des otages.

"Il faut veiller à ce que les otages reçoivent une alimentation adéquate, qui comprend des aliments complets, et qu'elles reçoivent également des compléments vitaminiques", a-t-elle indiqué. Elle a ensuite expliqué que la plupart des survivants récemment revenus de captivité souffrent de malnutrition extrême.

Eyad BABA / AFP

"Certains de ceux qui sont revenus ont perdu jusqu'à 40 % de leur poids, accompagné d'une perte de masse musculaire au point de nécessiter une physiothérapie continue après leur libération". Le Dr. Mizrahi a souligné que "même dans les cas où il n'y avait apparemment pas de perte de poids corporel, il y avait une perte de masse musculaire".

Le Dr Mizrahi a indiqué que les otages n'ont été nourris qu'avec des glucides et que la quantité de nourriture reçue en captivité représentait moins de 50 % de l'apport quotidien nécessaire. "Je m'inquiète d'une diminution des vitamines dans le sang. Dans de nombreux cas, ils ont reçu des glucides vides sans protéines ni graisses, et il leur manquait des ingrédients à base de légumes et de fruits", a-t-elle expliqué. "Cela semble marginal, mais ce n’est pas le cas : nous en voyons les conséquences au niveau médical".

"Certains des otages relâchés souffrent d’une carence en vitamine C, qui a de nombreuses fonctions dans l’organisme. Son manque provoque des saignements spontanés au niveau des muscles, allant jusqu’à une diminution du taux d’hémoglobine. Ce sont des phénomènes qui se sont produits pendant leur captivité avant leur retour en Israël. Le traitement administré est insuffisant pour ces événements. Cela se voit dans les tests de laboratoire, même dans les cas où ils ont pu recevoir occasionnellement des vitamines en captivité », a déclaré le Dr Mizrahi.