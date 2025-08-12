Le ministère israélien de la Santé alerte la Croix-Rouge : "Les otages souffrent de famine et de maltraitance"

Articles recommandés -

Le ministère israélien de la Santé a publié mardi un rapport médical alarmant destiné à la Croix-Rouge, détaillant l'état de santé critique des otages détenus à Gaza depuis le 7 octobre 2023. "Il est évident, particulièrement après avoir visionné les récentes vidéos montrant les otages Rom Braslavski et Evyatar David, que tous les otages à Gaza se trouvent dans un état de danger de mort immédiat", indique le document.

Le rapport exige une action internationale urgente pour fournir une assistance médicale d'urgence et rapatrier les otages en Israël pour des soins vitaux. Concernant Rom Braslavski et Evyatar David, les autorités sanitaires soulignent que les vidéos récentes "reflètent la poursuite de la détresse et des maltraitances, incluant une famine extrême, l'absence de soins médicaux appropriés et des abus manipulatifs continus".

L'analyse comparative des images révèle que "les deux otages ont perdu une grande partie de leur poids corporel". Le ministère précise que "dans un état de famine prolongée et significative, l'atteinte ne se limite pas à la perte de poids mais s'exprime par des dysfonctionnements des systèmes corporels". Les otages présentent également "une détresse psychologique extrême", leur voix, leurs paroles et leur comportement témoignant "d'un grand effondrement, d'épuisement et de désespoir".

Le rapport compile les témoignages de 12 anciens otages libérés entre janvier et février 2025, révélant des conditions de détention effroyables. Certains ont perdu jusqu'à 40% de leur poids corporel. Le document décrit des maladies infectieuses non traitées, des vomissements ignorés, des infections cutanées, des pathologies respiratoires négligées, ainsi que des violences psychologiques prolongées incluant menaces de mort, humiliations physiques et harcèlement sexuel.

"Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'ont raconté les 12 otages détenus par le Hamas", conclut le rapport, qui exige de la Croix-Rouge qu'elle assure immédiatement l'approvisionnement en eau, nourriture et médicaments, ainsi qu'une libération rapide pour permettre des soins de réhabilitation urgents.