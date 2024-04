Le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné à Beyrouth ce dimanche

Le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné se rendra à Beyrouth ce dimanche 28 avril pour s'entretenir avec les principaux dirigeants libanais. Objectif de cette visite : tenter une désescalade du conflit transfrontalier opposant le Hezbollah à Israël.

Depuis le déclenchement de la guerre le 7 octobre dernier, le Hezbollah "en soutien à Gaza", tire quotidiennement sur le nord d'Israël, qui répond en ciblant les postes de l'organisation terroriste pro iranienne au Sud-Liban. L'intensité des violences s'est accrue au fil des semaines, Israël frappant de plus en plus en profondeur au Liban tandis que le Hezbollah mène des attaques plus complexes contre des positions militaires israéliennes au nord. "Le Hezbollah semble avoir reçu un feu vert de Téhéran, qui se manifeste par une intensification des frappes sur des localités israéliennes. On parle désormais de 30, 40, 50 missiles par jour et qui tombent chaque fois plus loin en Israël", explique Jacques Neriah, ancien officier israélien des Renseignements militaires.

M. Séjourné débutera sa visite au QG de la Force intérimaire de l'ONU au Liban (FINUL) avant de rencontrer les responsables libanais. Une conférence de presse est prévue en début de soirée. Le Hezbollah a répété qu'il ne cessera ses attaques qu'en cas de cessez-le-feu à Gaza. Il s'agit du 2e déplacement de M. Séjourné au Liban depuis sa prise de fonction en janvier, dans le cadre d'une tournée régionale qui le mènera ensuite à Riyad pour un sommet consacré au conflit gazaoui.