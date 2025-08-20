Articles recommandés -

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a approuvé mardi le plan d'offensive de Tsahal pour la ville de Gaza, présenté par le chef d'état-major Eyal Zamir et l'équipe de commandement supérieur de l'armée israélienne. Cette opération militaire a été baptisée "Chars de Gédéon II".

La suite d'une offensive déjà engagée

Cette nouvelle phase s'inscrit dans la continuité de l'opération "Chars de Gédéon", qui avait permis selon les sources israéliennes de porter un coup décisif au Hamas et d'établir le contrôle de Tsahal sur 75% du territoire gazaoui. L'opération précédente avait visé l'élimination des combattants du Hamas et la destruction des infrastructures terroristes souterraines et de surface dans les zones "nettoyées".

Dans le cadre de ce nouveau plan, les ordres de mobilisation des réservistes nécessaires à l'exécution de l'offensive seront envoyés. Parallèlement, les préparatifs humanitaires requis pour accueillir les habitants qui devront être évacués vers le sud de la bande de Gaza ont été approuvés, l'objectif étant d'isoler les terroristes du Hamas avant leur élimination.

Des objectifs stratégiques ambitieux

Le ministre de la Défense a salué le plan et les préparatifs de Tsahal pour l'exécution de la décision du Cabinet de prendre le contrôle de la ville de Gaza. Cette offensive vise à créer les conditions nécessaires à la fin de la guerre, selon plusieurs objectifs stratégiques : la libération de tous les otages, le démantèlement militaire du Hamas et l'exil de ses dirigeants, la démilitarisation de Gaza, la sécurisation de la zone tampon pour protéger les communautés israéliennes, et le maintien de la liberté d'action sécuritaire de Tsahal dans la bande de Gaza.

Israël Katz a ajouté qu'une fois l'opération achevée, "Gaza changera de visage et ne ressemblera plus à ce qu'elle était par le passé", suggérant une transformation radicale du territoire palestinien.

Une escalade militaire significative

Cette annonce marque une nouvelle escalade dans le conflit en cours, avec une focalisation particulière sur la ville de Gaza elle-même. L'opération implique une mobilisation importante de réservistes et des préparatifs humanitaires d'envergure pour gérer les déplacements de population civile.

Les autorités israéliennes présentent cette offensive comme une étape cruciale vers la réalisation des objectifs de guerre définis par le gouvernement, dans un contexte où les négociations diplomatiques pour un cessez-le-feu demeurent au point mort.