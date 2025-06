Le ministre israélien des Affaires étrangères met en garde le futur chef d'état-major iranien

Articles recommandés -

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a fait le point ce mardi sur les efforts diplomatiques d'Israël lors d'une réunion de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, évoquant l'élimination d'un nouveau responsable militaire iranien de haut rang.

"Les succès exceptionnels de l'opération 'Réveil du Lion' continuent de s'accumuler", a déclaré Sa'ar. "Ce matin, nous avons été informés que nos forces ont éliminé le chef d'état-major iranien Ali Shadmani, après que son prédécesseur a déjà été éliminé lors de la frappe d'ouverture de l'opération." Le ministre n'a pas manqué d'ironie en s'adressant à son futur successeur : "À quiconque se verrait proposer ce poste, je recommande d'y réfléchir à deux fois. S'il accepte, une extrême prudence s'impose."

Fort de ses trois décennies d'expérience au cœur des décisions, Sa'ar a souligné le caractère inédit de cette campagne militaire. "Jamais une opération n'a été planifiée et menée comme l'opération 'Réveil du Lion', de manière approfondie et intensive, avec un excellent dialogue permanent entre le gouvernement, Tsahal et les autres organisations de sécurité", a-t-il affirmé.

Une bataille diplomatique parallèle

Parallèlement aux opérations militaires, Israël mène une intense campagne diplomatique. "Nous sommes proactifs sur le front diplomatique comme sur le front militaire", a expliqué le ministre. L'Iran de son côté multiplie les initiatives diplomatiques, mais "toutes ses démarches ont été bloquées jusqu'à présent".

Sa'ar a détaillé les échecs iraniens : session d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sans résultat défavorable à Israël, réunion du conseil des gouverneurs de l'AIEA également sans suite, et réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ce matin. "J'ai eu une série de conversations en amont avec mes homologues européens", a précisé le ministre.

Un soutien international relatif

Malgré les "voix habituelles" exprimant des craintes d'escalade dans le monde occidental, Sa'ar se montre optimiste quant à la position internationale d'Israël. "Il y a une grande compréhension des actions que nous avons entreprises et du fait que la menace existentielle pesant sur Israël a des implications pour la sécurité de toute la région, de l'Europe et de l'ordre mondial", a-t-il conclu.

Le ministre a également évoqué les efforts de diplomatie publique menés "à grande échelle" dans les médias internationaux et sur les réseaux sociaux pour "fournir une couverture diplomatique aux opérations de Tsahal".