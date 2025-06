Le Mossad lance un service médical d'urgence pour les Iraniens victimes du conflit

Articles recommandés -

Dans une initiative sans précédent, le Mossad a mis en place un centre médical d'urgence destiné aux citoyens iraniens affectés par le conflit entre Israël et l'Iran, a révélée jeudi la radio israélienne Kan Reshet Bet.

Le service mis en place, accessible via WhatsApp, Telegram ou Signal, propose l'assistance d'une équipe de médecins spécialisés parlant persan et anglais. Les domaines couverts incluent la cardiologie, le diabète, les maladies infectieuses, l'oncologie, le suivi des femmes enceintes et le soutien psychologique.

Cette initiative marque une rupture spectaculaire avec la tradition de discrétion absolue du Mossad. Pour la première fois, les services de renseignement israéliens ont ouvert un compte X officiel destiné au public iranien, abandonnant leur politique habituelle de confidentialité.

Le journaliste Menashe Amir, s'exprimant au nom du Mossad, a publié un message direct aux Iraniens sur ce nouveau compte : "Nous n'avons aucun différend avec le peuple iranien, mais avec le régime qui cherche à détruire Israël. Mon cœur va au peuple iranien qui a payé un lourd tribut, comme le peuple israélien. Ces deux peuples ont toujours été amis et le resteront. Le Mossad vous apportera toute l'aide possible."

Interrogé par Kan Reshet Bet, Amir a souligné la portée de cette démarche : "Je pense que cela montre une nouvelle direction et même une nouvelle étape dans la lutte d'Israël contre le régime des ayatollahs en Iran." Il a précisé avoir reçu hier des dizaines de demandes et d'appels d'Iraniens cherchant à vérifier l'authenticité de cette initiative, certains se demandant s'il ne s'agissait pas d'intelligence artificielle.

Cette opération de communication directe avec la population iranienne illustre une stratégie israélienne visant à distinguer clairement le peuple iranien de son régime. En proposant une aide médicale concrète, Israël tente de court-circuiter la propagande officielle de Téhéran et d'établir un dialogue direct avec les citoyens iraniens.

L'initiative soulève néanmoins des questions sur les implications sécuritaires pour les Iraniens qui pourraient solliciter cette aide, dans un contexte où les contacts avec Israël sont sévèrement réprimés par les autorités iraniennes.