Des données récentes publiées par les Nations Unies indiquent une révision significative du nombre estimé de femmes et d'enfants tués pendant le conflit à Gaza. Dans un rapport publié le 8 mai, l'ONU a ainsi réduit de moitié ses estimations précédentes datées du 6 mai, basées sur les informations fournies par le ministère de la Santé de Gaza dirigé par le Hamas.

Le 6 mai, un rapport indiquait que 34 735 personnes avaient perdu la vie à Gaza, parmi lesquelles plus de 9 500 femmes et plus de 14 500 enfants. Cependant, deux jours plus tard, les chiffres révisés faisaient état d'un total de 34 844 morts, dont 4 959 femmes et 7 797 enfants.

L'écart entre ces données alimente encore les doutes quant à la fiabilité des données sur le nombre de morts causées par la guerre en cours. Tout en publiant ces données, l'ONU a elle-même émis un avertissement, reconnaissant l'absence de vérification indépendante des chiffres rapportés.

L'Institut de Washington pour la politique au Proche-Orient a publié en janvier un rapport soulignant des divergences majeures dans les données du bilan humain à Gaza, suggérant une manipulation probable des chiffres par le Hamas.