Guerre Israël-Hamas : Israël rouvre des zones précédemment fermées près de Gaza, y compris le site du festival "Nova" | LIVE

Israël rouvre des zones précédemment fermées près de Gaza, y compris le site du festival "Nova"

Le porte-parole de l'armée israélienne (Tsahal) a annoncé qu'après une évaluation de la situation, il a été décidé d'ouvrir certaines zones précédemment fermées à proximité de la bande de Gaza. Le commandant du Commandement Sud a signé un décret modifiant le statut de zone militaire fermée pour plusieurs secteurs de l'enveloppe de Gaza et des zones agricoles environnantes. Ainsi, les zones de la forêt de Re'im et du Centre de recherche Sud seront désormais accessibles, tout comme plusieurs zones agricoles des kibboutz Yad Mordechai et Mefalsim. De plus, le retrait du statut de zone militaire fermée pour la forêt de Re'im signifie que les restrictions militaires seront levées dans la zone où s'est déroulée la fête "Nova".