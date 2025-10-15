Le père de l'ex-otage Matan Angrest témoigne : "Il priait trois fois par jour avec un livre reçu du Hamas"

Hagai Angrest, père de Matan Angrest, libéré de captivité lundi, s’est exprimé ce mercredi matin sur la radio publique israélienne Kan Reshet Bet. Il a livré un témoignage poignant sur les conditions de détention de son fils, soldat de Tsahal, capturé lors de l’attaque du 7 octobre.

Selon lui, Matan a trouvé dans la prière un soutien spirituel durant sa captivité. « Il priait trois fois par jour en utilisant un livre de prières qu'il avait demandé à ses ravisseurs et qu’un haut responsable du Hamas lui a finalement donné », a déclaré son père.

Les conditions de détention de Matan étaient particulièrement rudes, a-t-il précisé. Il aurait été déplacé à plusieurs reprises, soumis à de dures conditions, et torturé. « Il a souffert encore plus que les autres en raison de son statut de soldat, qui lui a notamment valu des interrogatoires extrêmement violents.

À sa libération, l’état physique de Matan a profondément impressionné ceux qui l'ont vu. « On l’a regardé et on lui a dit : ‘Tu es un miracle, on a du mal à croire que tu sois capable de marcher. »

Le jeune homme, toujours très attaché à son unité, s'inquiète du sort de ses camarades. Son père raconte qu’il a une grande admiration pour Daniel Peretz, un compagnon d’armes qu’il considère comme un héros du 7 octobre et qui fait partie des otages dont les corps ont été restitués par le Hamas lundi soir.

Matan doit désormais réapprendre à vivre. « Il a encore du mal à croire qu'il peut désormais boire de l'eau à volonté, tant ils n’avaient rien là-bas. Il faut maintenant qu'il se reconstruise », a souligné le père. « Il reçoit beaucoup d’informations à un rythme effréné, mais il essaie de prendre le temps pour assimiler tout ça. »

Son corps porte encore les traces de la violence. « Il a des blessures ouvertes datant du 7 octobre qui n’ont pas été soignées pendant des mois », a déploré Hagai.

Hagai Angrest a également évoqué la perte de Tamir Nimrodi, soldat et otage dont le corps a été récemment identifié. « La famille Nimrodi est très proche de la nôtre. Nous avons appris cette terrible nouvelle ce matin. Nous espérions pouvoir embrasser Alon, Herut et Tamir ensemble. C’est une journée très difficile. »

L'ex-otage Matan Zangauker a également relate avoir trouvé un livre de prière à Gaza qui avait dû appartenir à un soldat et l'avoir conservé tout au long de sa captivité.