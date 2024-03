Le père de Shani Louk favorable à l’attribution d'un prix à la photo montrant l’enlèvement de sa fille

Nissim Louk, le père de Shani Louk, enlevée et tuée par des terroristes du Hamas le 7 octobre, s’est dit favorable à l’attribution du prix de photo de l’année à l’image montrant le kidnapping sa fille. "C'est une bonne chose que la photo ait remporté le prix. C'est l'une des photos les plus importantes de ces 50 dernières années", a-t-il affirmé au site d'information israélien Ynet.

https://twitter.com/i/web/status/1774441555312402895 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Il a comparé l'image à des photos historiques symbolisant des périodes marquantes de l'histoire, telles que le cliché emblématique d'un enfant juif levant les mains pendant la Shoah ou celle des parachutistes israéliens au Mur occidental en 1967. Nissim Louk a souligné l'importance d'une telle documentation pour les générations futures : "C'est de l'histoire. Dans 100 ans, ils regarderont et sauront ce qui s'est passé ici".

L'Associated Press (AP) a remporté le premier prix de la "Team Picture Story of the Year" grâce notamment au cliché montrant le corps à moitié nu de Shani Louk gisant à l’arrière d’un pick-up du Hamas le 7 octobre, partie d’un reportage photo intitulé "Israel and Hamas War" (Guerre Israël-Hamas). La photo, prise par le photographe indépendant Ali Mahmud, qui était aux côtés des terroristes lors des attaques du 7 octobre, a suscité controverse et condamnations multiples.

https://twitter.com/i/web/status/1774440454848721092 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Shani Louk, âgée de 22 ans, fait partie des victimes des attaques meurtrières perpétré par des terroristes du Hamas au festival Nova de Reïm. 364 personnes y ont été tuées, pour certaines torturées, et d’autres kidnappées, dont des cadavres. Le corps de Shani Louk est toujours entre les mains du Hamas dans la bande de Gaza.