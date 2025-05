Le Pérou ouvre une enquête pour crimes de guerre contre un soldat israélien

Les autorités péruviennes ont lancé une enquête criminelle contre un citoyen israélien soupçonné de participation à des crimes de guerre présumés dans la bande de Gaza entre 2023 et 2024, selon la fondation Hind Rajab, une ONG basée à Bruxelles spécialisée dans les poursuites contre des soldats israéliens. L'enquête fait suite à une plainte déposée par l'avocat des droits humains Julio César Arbizu González. Le dossier accuse l'individu, qui aurait servi comme soldat du génie de combat, d'avoir participé à une "destruction méthodique et systématique de quartiers civils dans la bande de Gaza".

Les pièces à conviction incluent des documents de sources ouvertes montrant prétendument le soldat faisant exploser un bâtiment civil et célébrant l'acte. Son identité n'a pas été révélée publiquement, bien que la fondation ait diffusé une image et une vidéo le présentant supposément. La fondation affirme que le suspect pourrait faire face à des accusations de "crimes de guerre, crimes contre l'humanité et actes de génocide". Elle salue "l'adhésion du Pérou aux principes du droit humanitaire et pénal international" et la juridiction universelle, qui oblige les pays à poursuivre les crimes graves indépendamment du lieu de commission.

"La justice n'est pas optionnelle. La justice est impérative", a déclaré Dyab Abou Jahjah, président de la fondation. "Cette enquête marque une étape décisive dans le démantèlement de l'impunité israélienne." L'ONG prévoit de soumettre des centaines de dossiers supplémentaires visant des membres de la même unité militaire aux autorités judiciaires mondiales dans les prochains mois.