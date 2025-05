Le plan d'extension de la guerre comprendra la conquête de la bande de Gaza, déclare une source politique

Selon une source politique israélienne "le cabinet politique et de sécurité a approuvé à l'unanimité le plan opérationnel proposé par le chef d'état-major pour vaincre le Hamas à Gaza et ramener les otages, ce qui correspond parfaitement à ce que le Premier ministre a dit ces derniers mois". "Lors de la discussion du cabinet, il a été déclaré qu'à ce stade, il y a suffisamment de nourriture à Gaza", a-t-il ajouté, en référence aux propos tenus par le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, opposé à la reprise de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.

"Le chef d'état-major a déclaré lors de la discussion que 'Nous sommes en voie de vaincre le Hamas, ce qui facilitera le retour des otages'", a poursuivi la source. "Le plan comprendra, entre autres, la conquête de la bande de Gaza et la tenue des territoires conquis, le déplacement de la population gazaouie vers le sud pour sa protection, la privation de la capacité du Hamas à distribuer l'aide humanitaire, et des frappes puissantes contre le Hamas. Ces actions qui aideront à le vaincre".

IDF Spokesperson

"Netanyahou a déclaré lors de la réunion que c'était un bon plan car il peut atteindre les deux objectifs de la guerre : vaincre le Hamas et ramener les otages", a rapporté la source. "Il a précisé que ce plan diffère des précédents en ce que nous passons d'une méthode de raids à la conquête des territoires pour y rester. Le Premier ministre a ajouté qu'il continue à promouvoir le plan Trump pour permettre le départ volontaire des Gazaouis, et que des contacts sont en cours avec plusieurs pays à ce sujet".

"Les plans qui ont été approuvés sont bien meilleurs que les précédents, cela nous conduira à des changements sur le terrain", ont par ailleurs déclaré des ministres, membres du cabinet politique et de sécurité, à i24NEWS.

"Le plan "Plan Smotrich-Netanyahou" approuvé par le cabinet abandonne les otages et abandonne la résilience nationale et sécuritaire", a réagi le Forum des familles des otages. "Le gouvernement a admis ce matin qu'il choisissait les territoires plutôt que les otages, ce qui est contraire à la volonté de plus de 70 % de la population".

Le cabinet politique et de sécurité israélien a approuvé dans la nuit de dimanche à lundi l'extension de l'opération militaire terrestre dans la bande de Gaza, qui n'aura probablement lieu qu'après la visite du président américain, Donald Trump, en Arabie Saoudite, dans une dizaine de jours.