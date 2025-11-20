Le plan de paix de Trump pour Gaza est voué à l'échec s'il ne met pas fin à l'UNRWA

Le vaste projet de Donald Trump pour transformer Gaza, entériné cette semaine par le Conseil de sécurité de l’ONU, pourrait rapidement se heurter à un obstacle majeur : l’UNRWA. L’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, vivement critiquée par Washington, est accusée de favoriser une idéologie radicale et de nourrir, directement ou indirectement, l’influence du Hamas.

Lundi, le Conseil de sécurité a approuvé la création d’un organe international chargé de superviser la démilitarisation et la déradicalisation de la bande de Gaza. Une avancée diplomatique saluée comme un succès par l’administration Trump, d’autant que ni la Russie ni la Chine n’ont opposé leur veto. Mais, dès le lendemain, l’Assemblée générale votait le maintien de l'UNRWA, malgré l’opposition américaine, relançant un vieux débat : l’organisation peut-elle réellement jouer un rôle constructif dans la stabilisation du territoire ?

Pour les partisans de la ligne dure à Washington, la réponse est non. Ils accusent l’agence d’entretenir un narratif centré sur le “droit au retour” de millions de Palestiniens et de diffuser, à travers ses écoles, une vision du conflit qui glorifierait la résistance armée. Les critiques s’appuient notamment sur des évaluations israéliennes selon lesquelles des milliers d’employés d’UNRWA à Gaza auraient des liens familiaux ou directs avec le Hamas. L’armée israélienne affirme également que certaines infrastructures de l’agence ont été utilisées, sciemment ou non, à des fins militaires.

Pour l’équipe Trump, l’équation est claire : impossible de stabiliser Gaza tant qu’une organisation accusée d’alimenter la radicalisation continue d’y opérer. D’où l’idée, défendue par plusieurs conseillers et relayée par le secrétaire d’État Marco Rubio, d’imposer des sanctions antiterroristes à l’UNRWA. Cela reviendrait à geler ses flux financiers et à provoquer, de fait, son arrêt total, y compris en Judée-Samarie où l’agence gère un vaste réseau scolaire et social.

Consciente des risques humanitaires, l’administration Trump envisagerait des licences temporaires pour permettre une transition progressive vers d’autres acteurs, autorités locales ou organismes internationaux jugés plus fiables. Une approche qui permettrait aussi de renforcer l’influence américaine sur toute future réorganisation de l’Autorité palestinienne.

Des recours judiciaires sont attendus : l’UNRWA pourrait contester devant les tribunaux américains la légalité de telles sanctions. Toutefois, à Washington, les partisans de la fermeture jugent le dossier suffisamment solide pour résister à une bataille juridique. Pour eux, une conclusion s’impose : tant qu’UNRWA restera active, le projet de pacification de Trump restera vulnérable.