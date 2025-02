Le plan élaboré par les autorités israéliennes pour évacuer les Palestiniens de Gaza

Deux semaines après l’annonce de l’initiative de Donald Trump visant à déplacer les Palestiniens de Gaza vers d’autres pays, les services de sécurité israéliens ont commencé à mettre en place un plan d’immigration volontaire. La chaîne N12 en a révélé les principaux contours.

Les premières étapes de ce plan incluent la création d’une direction dédiée à la "migration volontaire", sous la supervision du ministère de la Défense, en collaboration avec l'Unité de coordination des activités gouvernementales dans les territoires et d'autres acteurs gouvernementaux. Ce programme a pour objectif de faciliter le départ des Gazaouis vers des pays prêts à les accueillir, bien que les destinations exactes restent encore floues. Les autorités israéliennes, soutenues par les États-Unis et la communauté internationale, sont actuellement en négociations pour trouver des pays d’accueil. L’idée est de permettre aux habitants de Gaza d’échapper à la destruction engendrée par le Hamas et de leur offrir une "vie décente" ailleurs.

L’aspect juridique du projet est particulièrement sensible. Le transfert forcé de population pourrait être interprété comme un "crime de guerre" sur la scène internationale. C’est pourquoi les autorités israéliennes, en coopération avec les États-Unis, la communauté internationale et les pays arabes, travaillent à légitimer cette mesure. Le plan est présenté par Israël comme un "départ volontaire d’un lieu inhabitable", pour éviter les accusations de transfert forcé.

Un autre défi majeur est la mise en place d’un mécanisme permettant de localiser et d’identifier les Gazaouis souhaitant partir. Les services de sécurité devront établir une communication avec ces personnes, puis organiser leur transport vers les points de passage. Toutefois, des obstacles majeurs sont attendus, notamment de la part du Hamas, qui s’opposera fermement à cette initiative.

Le plan prévoit la mise en place d’un système logistique vaste et multifacette pour assurer l’évacuation des Gazaouis vers leurs nouveaux pays d’accueil. Trois principaux axes de transport sont envisagés : aérien via l’aéroport Ramon, maritime par navires transitant par le port d’Ashdod, et terrestre par bus via le poste frontière de Kerem Shalom.

Israël estime que le moment idéal pour mettre en œuvre ce plan serait pendant les combats en cours. Il souligne en effet que la population de Gaza est concentrée dans des espaces humanitaires séparés des zones de conflit, rendant l’évacuation plus facile à organiser. En revanche, un cessez-le-feu risquerait de réduire les chances de départs, car le Hamas refusera de permettre une telle émigration.