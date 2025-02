Le plus vieil otage israélien, Shlomo Mansour, 86 ans, a été tué le 7 octobre par le Hamas

L'armée israélienne a annoncé mardi à la famille de Shlomo Mansour, 86 ans, qu'il avait été tué par le Hamas le 7 octobre 2023, le jour même de son enlèvement du kibboutz Kissoufim. Son corps est toujours détenu dans la bande de Gaza. Cette confirmation repose sur des renseignements recueillis ces derniers mois et a été validée par un comité d'experts du ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses et la police israélienne.

"Depuis le jour de l'enlèvement, un nuage noir planait sur nous. Nous n'avions reçu aucune information depuis. Nous espérions qu'il serait libéré à un moment donné, mais malheureusement cela ne s'est pas produit. Il était très aimé dans la famille, tout le monde l'appréciait", a témoigné Hannah Mansour, sa belle-fille, sur Radio Kan.

Le kibboutz Kissoufim a partagé sa douleur dans un communiqué : "C'est le cœur lourd que nous avons reçu ce matin l'annonce de l'assassinat de notre cher ami en captivité. C'est l'un des jours les plus sombres de l'histoire de notre kibboutz. Shlomo était bien plus qu'un membre de la communauté - il était un père, un grand-père, un véritable ami et le cœur battant de Kissoufim. Son sourire, sa modestie et sa chaleur humaine nous inspiraient tous."

Survivant du Farhoud en Irak, Shlomo se trouvait dans son appartement avec son épouse Mazal le 7 octobre. Il a été capturé dans l'abri anti-roquettes et emmené menotté par les terroristes. Aucun signe de vie n'a été reçu pendant sa captivité. Mazal a réussi à s'échapper. Lors de l'attaque, elle était aux toilettes tandis que Shlomo était dans l'abri. Les terroristes ont saisi Shlomo et l'ont frappé. Avec sang-froid, Mazal leur a demandé : "Pourquoi ? C'est une personne âgée, il n'a rien fait."

Mazal a vu son mari être traîné vers Gaza avant de se réfugier chez une voisine. Les terroristes ont tenté de la capturer en l'appelant par son nom, qu'ils avaient appris de Shlomo, mais elle n'a pas répondu. Elle a été secourue plusieurs heures plus tard par Tsahal.