Le policier qui avait neutralisé 13 terroristes du Hamas le 7 octobre met fin à ses jours

Le sergent-major Igor Pivnev, policier salué pour sa bravoure lors des attaques du Hamas le 7 octobre 2023, s'est donné la mort mardi, laissant derrière lui une famille et une communauté endeuillées. Ses funérailles se sont déroulées mercredi soir à Ashkelon. Résidant au moshav Yated près de la frontière de Gaza avec sa femme Chen et leurs trois filles, Pivnev était en service à Hébron lorsque l'attaque a commencé. Après avoir obtenu l'autorisation de son commandant de rejoindre sa famille, il s'est retrouvé au cœur des combats.

Son premier affrontement a eu lieu à la jonction d'Urim, où il a neutralisé deux terroristes. "J'ai garé la voiture, je suis allé dans le champ et j'ai vu des terroristes dans une camionnette, tous me tournant le dos, tirant vers la jonction de Maon", avait-il raconté lors d'une interview précédente. Au terme de cinq confrontations distinctes, il avait éliminé 13 terroristes avant de rejoindre brièvement sa famille puis l'équipe d'urgence du moshav pour poursuivre le combat.

"Tu m'as dit que tu n'en pouvais plus, que c'était trop lourd pour toi, trop lourd pour ceux que tu n'as pas pu sauver. Tu voulais la paix", a déclaré son épouse Chen lors des funérailles. "Je t'ai supplié d'aller en thérapie, tu m'as dit que ça allait, et comme toujours, tu as gardé la douleur pour toi." Le lieutenant-colonel Michael Singerman, adjoint du porte-parole de la police de Tel-Aviv, se souvient : "Nous avions un lien spécial. Il était comme mon fils. Une personne rare, très forte, aussi mentalement. Un véritable héros. Nous l'appelions Rambo."

Le superintendant Moshe Pinzi a rendu hommage à son collègue : "Malheureusement, tu as souffert d'une blessure cachée à l'esprit et à l'âme. Il faut entendre le silence et savoir reconnaître la blessure même quand on ne peut pas la voir." Avigail Sherra, directrice générale de l'Organisation des épouses de policiers, a appelé à une plus grande attention aux besoins en santé mentale des agents, nombreux à avoir combattu courageusement ce jour-là.