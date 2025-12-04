"Le premier à partir, le dernier à rentrer" : Ran Gvili, dernier otage retenu à Gaza

Avec le retour en Israël mercredi soir de l'otage Sudthisak Rinthalak, un seul captif reste détenu dans la bande de Gaza : le sergent-major Ran Gvili. Ce matin, sa mère Tali a écrit sur les réseaux sociaux : "Nous ne nous arrêterons pas avant ton retour."

Ran Gvili, 24 ans, était policier à la frontière sud. Le matin du 7 octobre, il s'est rendu dans la région frontalière de Gaza pour combattre et protéger les habitants, tombant lors d'affrontements avec des terroristes. Son corps a été enlevé vers le territoire gazaoui.

Ses camarades de combat ont raconté cette journée tragique : "Nous avons passé la nuit ensemble et quelques heures plus tard, nous nous retrouvions au combat. Rani menait les forces, donnait des ordres avec sang-froid." Lors d'un affrontement, il s'est joint à un autre officier en poursuite pour ne pas le laisser seul. Les deux sont tombés dans une embuscade. "Il m'a appelé pour dire qu'il était blessé à la jambe. J'ai reçu son dernier message à 10h39, puis plus rien. Il a été capturé", témoigne l'un d'eux.

"À l'endroit où il a été enlevé, il y avait 14 corps de terroristes. Je pense qu'il a décidé de sortir de sa cachette, blessé, pour les combattre et empêcher qu'ils ne fassent d'autres victimes", ajoute son camarade.

Samedi dernier, son père Itzik s'est rendu place des Otages : "Ce samedi-là, 58 policiers et combattants de la garde-frontière ont sacrifié leur vie pour défendre les citoyens israéliens. L'un d'eux était mon fils, le héros d'Israël Ran Gvili. Rani s'est levé blessé pour sauver un pays entier. Comme il n'a pas oublié l'État ce jour-là, je ne veux pas que l'État l'oublie."

La famille poursuit son combat pour ramener Ran, craignant qu'il ne devienne un nouveau Ron Arad, otage oublié pendant des années.